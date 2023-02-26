Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1795
Дочь: Евдокия Киреева
Отец ребёнка: Кирей Анисимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
21.01.1798
Сын: Афанасий Киреев
Отец ребёнка: Кирей Анисимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.03.1806
Сын: Алексей Кириллов
Отец ребёнка: Кирей Анисимов
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.03.1806
Сын: Кирилл Кириллов
Отец ребёнка: Кирей Анисимов
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирей Анисимов
Смерть
Неизвестно