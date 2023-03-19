Сачко Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачко Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1995

Дочь: Сачко Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Елена Ивановна

Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачко Тамара Николаевна

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