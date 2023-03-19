Сачко Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1995
Дочь: Сачко Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Елена Ивановна
Мать ребёнка: Сачко Тамара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сачко Тамара Николаевна