Жилкин Федор
Место рождениягород Кузнецк , Саратовская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: ?
город Кузнецк
отставной матрос
Рождение ребёнка
1844
Сын: Жилкин Панкратий Федорович
Мать ребёнка: ?
город Кузнецк , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно