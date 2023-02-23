Жилкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилкин Федор

Жилкин Федор

avatar

Место рождения

город Кузнецк , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

город Кузнецк , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Сын: Жилкин Василий Федорович

Мать ребёнка: ?

город Кузнецк
отставной матрос
Рождение ребёнка
1844

Сын: Жилкин Панкратий Федорович

Мать ребёнка: ?

город Кузнецк , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close