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(Опарина) Варвара
(Опарина) Варвара
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
11.11.1888
Пол
Женский
Отец
Опаринъ Панкратъ
1846 г.р.
Мать
Опарина (Буртасова) Ирина
1854 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1888
Отец:
Опаринъ Панкратъ
Мать:
Опарина Ирина
Александровка
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