Хозова Анна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Хозовъ Григорий
Отец ребёнка: Хозовъ Андрей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Хозовъ Андрей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хозовъ Семенъ
Отец ребёнка: Хозовъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хозовъ Андрей