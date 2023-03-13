Хозова Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозова Анна Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Хозовъ Григорий

Отец ребёнка: Хозовъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Хозовъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Хозовъ Семенъ

Отец ребёнка: Хозовъ Андрей

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозовъ Андрей

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