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Петръ
Петръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Пол
Мужской
Отец
Иванъ
1714 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Иванъ
Мать: не указана
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