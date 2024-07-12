Постовалова Хиония Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Бракосочетание
02.01.1820 ст.
Рождение ребёнка
06.07.1822 ст.
Дочь: Постовалова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович
Рождение ребёнка
04.04.1823 ст.
Дочь: Постовалова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович
Рождение ребёнка
10.12.1824 ст.
Дочь: Постовалова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович
Рождение ребёнка
22.03.1827 ст.
Сын: Постовалов Захарий Васильевич
Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович
Рождение ребёнка
03.05.1830 ст.
Сын: Постовалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.10.1831 ст.
Сын: Постовалов Нестер Васильевич
Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович
Рождение ребёнка
10.07.1833 ст.
Дочь: Постовалова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович
Смерть
Неизвестно