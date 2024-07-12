Постовалова Хиония Никифоровна Около 1795 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Постовалова Хиония Никифоровна

Место рождения

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Постовалов Никифор Васильевич

Мать: Постовалова Ульяна Ивановна

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Бракосочетание
02.01.1820 ст.

Муж: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.07.1822 ст.

Дочь: Постовалова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1823 ст.

Дочь: Постовалова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1824 ст.

Дочь: Постовалова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.03.1827 ст.

Сын: Постовалов Захарий Васильевич

Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1830 ст.

Сын: Постовалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.10.1831 ст.

Сын: Постовалов Нестер Васильевич

Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.07.1833 ст.

Дочь: Постовалова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Постовалов Василий Семенович

Кокшарова, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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