Саломатина Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1888
Муж: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
1888
Сын: Саломатин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
01.10.1890
Сын: Саломатин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
10.11.1891
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
?.02.1894
Дочь: Евфросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
03.05.1895
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
06.04.1898
Сын: Саломатин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
26.04.1903
Сын: Саломатин Николай Алексеев
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
26.04.1903
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
05.08.1904
Сын: Саломатин Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
17.08.1909
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Саломатин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Саломатин Алексей
Смерть
Неизвестно