Саломатина Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саломатина Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1888

Муж: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
1888

Сын: Саломатин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
01.10.1890

Сын: Саломатин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
10.11.1891

Сын: Соломатин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
?.02.1894

Дочь: Евфросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
03.05.1895

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
06.04.1898

Сын: Саломатин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
26.04.1903

Сын: Саломатин Николай Алексеев

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
26.04.1903

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
05.08.1904

Сын: Саломатин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
17.08.1909

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Саломатин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Саломатин Алексей

Смерть
Неизвестно
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