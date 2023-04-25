Хилков Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1661 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Хилков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1757 ст.
Отец: Хилков Василий Иванович
Мать: Ирина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилкова Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно