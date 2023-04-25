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Хилков Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1661 ст.

Сын: Хилков Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676 ст.

Сын: Хилков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Хилков Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Хилков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1757 ст.

Отец: Хилков Василий Иванович

Мать: Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилкова Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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