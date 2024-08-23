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Гапшина Елена Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.06.1886

Дата смерти

После 01.07.1951

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.06.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапшин Иван Алексеевич

Смерть
После 01.07.1951

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