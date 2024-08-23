Гапшина Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.06.1886
Дата смертиПосле 01.07.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.06.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 01.07.1951