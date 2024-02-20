(Чолпан) Елена Михайловна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения04.11.1889
Дата смерти04.12.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889
Отец: Чолпан Михаил Николаевич
Мать: Чолпан Евдокия Петровна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.12.1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь