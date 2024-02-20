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(Чолпан) Елена Михайловна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.11.1889

Дата смерти

04.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1889

Отец: Чолпан Михаил Николаевич

Мать: Чолпан Евдокия Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
04.12.1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
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