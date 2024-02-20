Ливуцкая Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливуцкая Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левуцкий Иван

Рождение ребёнка
1827

Сын: Левуцкий Илья

Отец ребёнка: Левуцкий Иван

Рождение ребёнка
1829

Сын: Левуцкий Григорий

Отец ребёнка: Левуцкий Иван

Рождение ребёнка
1829

Сын: Левуцкий Иван

Отец ребёнка: Левуцкий Иван

Рождение ребёнка
1831

Сын: Левуцкий Павел

Отец ребёнка: Левуцкий Иван

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Левуцкая) Марфа

Отец ребёнка: Левуцкий Иван

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