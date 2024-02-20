Ливуцкая Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левуцкий Иван
Рождение ребёнка
1827
Сын: Левуцкий Илья
Отец ребёнка: Левуцкий Иван
Рождение ребёнка
1829
Сын: Левуцкий Григорий
Отец ребёнка: Левуцкий Иван
Рождение ребёнка
1829
Сын: Левуцкий Иван
Отец ребёнка: Левуцкий Иван
Рождение ребёнка
1831
Сын: Левуцкий Павел
Отец ребёнка: Левуцкий Иван
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Левуцкая) Марфа
Отец ребёнка: Левуцкий Иван