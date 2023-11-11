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Галкина Александра Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Галкина Полина Яковлевна

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Галкина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Галкин Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1935

Дочь: Галкина Михайленко Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Галкин Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1942

Дочь: Соколюк Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1946

Сын: Галкин Вячеслав Яковлевич

Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович

Смерть
1995

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