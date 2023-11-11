Галкина Александра Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Галкина Полина Яковлевна
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Галкина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1935
Дочь: Галкина Михайленко Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1942
Дочь: Соколюк Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1946
Сын: Галкин Вячеслав Яковлевич
Отец ребёнка: Галкин Яков Иванович
Смерть
1995