(Коваль) Клавдия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коваль) Клавдия Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1926

Отец: Коваль Филипп Сергеевич

Мать: Коваль (Захарченко) Мария Ефремовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно

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