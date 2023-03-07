Кощеева (Махнева) Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Махнева) Ульяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кощеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иван Малахов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782
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