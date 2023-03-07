Кощеева (Махнева) Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кощеев Иван Иванович
Отец ребёнка: Кощеев Иван Малахов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Иван Малахов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1782