Балабан Харитон Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1857
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1884
Сын: Балабан Федор Харитонович
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра Харитоновна
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1889
Сын: Балабан Феофан Харитонович
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1894
Сын: Балабан Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1897
Сын: Балабан Георгий Харитонович
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сарра Харитоновна
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1905
Сын: Балабан Константин Харитонович
Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна
Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно