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Балабан Харитон Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Балабан Иван Павлович

Мать: Балабан Магдалина Васильевна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1884

Сын: Балабан Федор Харитонович

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра Харитоновна

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1889

Сын: Балабан Феофан Харитонович

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1894

Сын: Балабан Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1897

Сын: Балабан Георгий Харитонович

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1900

Сын: Балабан Иван Харитонович

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сарра Харитоновна

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Рождение ребёнка
1905

Сын: Балабан Константин Харитонович

Мать ребёнка: Балабан Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ. Александровский / С 1874г -. Мариупольский уезд / с. Старый Керменчик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабан Варвара Федоровна

Смерть
Неизвестно
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