Чупина Анна Зотикова / Нестерова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
19.06.1890 ст.
Сын: Чупин Илия Иванов
Отец ребёнка: Чупин Иван Егоров
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 181. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.
Сын: Чупин Иоанн Иванов
Отец ребёнка: Чупин Иван Егоров
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Василий Петров Финаев и крестьянская жена Мария Ионова Чупина
Рождение ребёнка
21.12.1902 ст.
Сын: Чупин Павел Иванов
Отец ребёнка: Чупин Иван Егоров
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 163. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская жена с. Вяткинского Ольга Егорова Вяткина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Иван Егоров
Смерть
Неизвестно