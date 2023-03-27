Чупина Анна Зотикова / Нестерова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Анна Зотикова / Нестерова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1890 ст.

Сын: Чупин Илия Иванов

Отец ребёнка: Чупин Иван Егоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-55 (ГААК, г. Барнаул). Лист 181. https://altarchives.ru/srv/private/imageViewer/show?objectId=527659579&attributeId=5908&serial=1&group=4688&ext=.jpg
Рождение ребёнка
28.03.1899 ст.

Сын: Чупин Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Чупин Иван Егоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-5-859 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемники - с. Осколковского крестьянин Василий Петров Финаев и крестьянская жена Мария Ионова Чупина
Рождение ребёнка
21.12.1902 ст.

Сын: Чупин Павел Иванов

Отец ребёнка: Чупин Иван Егоров

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-449 (ГААК, г. Барнаул). Лист 163. Воспреемники Семен Никитин Чупин и крестьянская жена с. Вяткинского Ольга Егорова Вяткина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
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