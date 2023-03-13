Кокухинъ Якимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокухинъ Якимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Кокухинъ Егоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мамыкина Прасковья

Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кокухинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1786

Сын: Кокухинъ Василий

Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1789

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1791

Дочь: Кокухина Анна

Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокухина Татьяна Федорова

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