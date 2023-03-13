Кокухинъ Якимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Кокухинъ Егоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мамыкина Прасковья
Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Кокухинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
01.01.1786
Сын: Кокухинъ Василий
Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
04.02.1789
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
27.07.1791
Дочь: Кокухина Анна
Мать ребёнка: Кокухина Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно