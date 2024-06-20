Чудновец Епистимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти19.09.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Курбатова (Чудновец) Фёкла Самуиловна
Отец ребёнка: Чудновец Самуил Никитович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Коваленко (Чудновец) Харитина Самуиловна
Отец ребёнка: Чудновец Самуил Никитович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Олейник (Чудновец) Мария Самуиловна
Отец ребёнка: Чудновец Самуил Никитович
Смерть
19.09.1905
Смерть от катаратки желудка: ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1905г., лист-748, запись-46.