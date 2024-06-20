Чудновец Епистимия Ивановна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧудновец Епистимия Ивановна

Чудновец Епистимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

19.09.1905

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудновец Самуил Никитович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Курбатова (Чудновец) Фёкла Самуиловна

Отец ребёнка: Чудновец Самуил Никитович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Коваленко (Чудновец) Харитина Самуиловна

Отец ребёнка: Чудновец Самуил Никитович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Олейник (Чудновец) Мария Самуиловна

Отец ребёнка: Чудновец Самуил Никитович

Смерть
19.09.1905
Смерть от катаратки желудка: ГАЗО, Ф - 5593-3-207, Кресто-Воздвиженская церковь м/к-1905г., лист-748, запись-46.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.