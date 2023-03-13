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Кусакинъ Сергей
Кусакинъ Сергей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.11.1914
Пол
Мужской
Отец
Кусакинъ Петръ
Мать
Кусакина (Мясникова) Марфа Герасимова
1894 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1914
Отец:
Кусакинъ Петръ
Мать:
Кусакина Марфа Герасимова
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