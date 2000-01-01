Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Леонов Матвей
Леонов Матвей
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Леонов Илья
1790 г.р.
Мать
Леонова Матрёна
1788 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Леонов Илья
Мать:
Леонова Матрёна
Смерть
1819
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия