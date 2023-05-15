Грива Ольга Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степашкина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арина Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно