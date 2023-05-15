Грива Ольга Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грива Ольга Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1906 ст.

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степашкина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арина Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грива Осип Тимофеевич

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Грива Тимофей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грива Тимофей Харитонович

Смерть
Неизвестно
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