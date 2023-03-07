Коробова Марфа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти01.05.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Коробов Димитрий Ксенефонтов
Рождение ребёнка
26.07.1846 ст.
Отец ребёнка: Коробов Димитрий Ксенефонтов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1880 ст.