Коробова Марфа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Марфа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

01.05.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Коробов Евдоким Дмитриев

Отец ребёнка: Коробов Димитрий Ксенефонтов

Рождение ребёнка
26.07.1846 ст.

Сын: Коробов Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Коробов Димитрий Ксенефонтов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Димитрий Ксенефонтов

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1880 ст.
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