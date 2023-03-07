Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Черняев Феофан Филиппович
Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Черняев Леонтий Филиппович
Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Черняев Епимах Филиппович
Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Черняев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858