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Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Черняев Феофан Филиппович

Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Черняев Леонтий Филиппович

Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Черняев Епимах Филиппович

Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Черняев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Черняев Филипп Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Филипп Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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