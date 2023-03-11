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Быков Андрей Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Быков Игнат Неизвестно

Мать: Быкова Клавдия Ивановна

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