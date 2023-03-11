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Быков Андрей Игнатьевич
Быков Андрей Игнатьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Быков Игнат Неизвестно
Мать
Быкова (Кривых) Клавдия Ивановна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Быков Игнат Неизвестно
Мать:
Быкова Клавдия Ивановна
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