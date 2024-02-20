Чупалов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупалов Николай Иванович

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Место рождения

Россия Псковская обл.г.Великие Луки

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Псковская обл.г.Великие Луки
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупалова Ольга Николаевна

Литва г.Клайпеда
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупалова Ольга Николаевна

Литва г.Клайпеда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чупалова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
Литва г.Клайпеда
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