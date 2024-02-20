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Голованев Василий Демьянович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1759

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Голованев Демьян

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Сын: Голованев Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Голованев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809

Сын: Голованев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822

Сын: Голованев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1826
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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