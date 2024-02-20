Голованев Василий Демьянович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1759
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1759
Отец: Голованев Демьян
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Сын: Голованев Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Сын: Голованев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1809
Сын: Голованев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1822
Сын: Голованев Семен Васильевич
Мать ребёнка: Голованева Марфа Осиповна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1826
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука