Чащин - Столбиков Василий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти04.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1785
Отец: Чащин Михайло Семенов
Мать: Чащина Настасья Козмина
Бракосочетание
21.05.1805
Жена: Чащина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
18.10.1805
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Чащин - Столбиков Филипп Васильев
Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
14.07.1809
Сын: Чащин - Столбиков Владимир Васильев
Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
15.02.1811
Дочь: Евпраксия Васильева
Рождение ребёнка
14.04.1812
Сын: Чащин - Столбиков Симион Васильев
Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
02.12.1813
Сын: Чащин - Столбиков Аввакум Васильев
Рождение ребёнка
24.01.1815
Сын: Чащин - Столбиков Григорий Васильев
Рождение ребёнка
03.09.1816
Сын: Чащин - Столбиков Захарий Васильев
Рождение ребёнка
01.05.1820
Сын: Чащин - Столбиков Афанасий Васильев
Смерть
04.11.1840
Причина смерти: от горячки