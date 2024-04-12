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Чащин - Столбиков Василий Михайлов

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Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

04.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Чащин Михайло Семенов

Мать: Чащина Настасья Козмина

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.05.1805

Жена: Чащина Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
18.10.1805

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чащин - Столбиков Филипп Васильев

Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.1809

Сын: Чащин - Столбиков Владимир Васильев

Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1811

Дочь: Евпраксия Васильева

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.04.1812

Сын: Чащин - Столбиков Симион Васильев

Мать ребёнка: Чащина Дарья Михайлова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1813

Сын: Чащин - Столбиков Аввакум Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1815

Сын: Чащин - Столбиков Григорий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.09.1816

Сын: Чащин - Столбиков Захарий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1820

Сын: Чащин - Столбиков Афанасий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
04.11.1840
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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