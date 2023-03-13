Мартыновъ Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыновъ Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Мартыновъ Егоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мартыновъ Прохоръ

Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Бакланова Агафья

Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Мартыновъ Елистратъ

Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынова Марфа Петрова

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