Мартыновъ Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Мартыновъ Егоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мартыновъ Прохоръ
Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Бакланова Агафья
Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Мартыновъ Елистратъ
Мать ребёнка: Мартынова Марфа Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартынова Марфа Петрова