Исмоилов Чаманбой Курбанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1994
Дочь: Курбанова Шарифахон Чаманбой кизи.
Мать ребёнка: Исмоилова Лола Бабакуловна
Рождение ребёнка
28.09.1995
Сын: Курбанов Дилшодбек Чаманбой угли.
Мать ребёнка: Исмоилова Лола Бабакуловна