Супенко Максим Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
13.06.1918
Жена: Супнко Ольга Карловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
17.02.1919
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Супнко Ольга Карловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно