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Супенко Максим Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Супенко Харлампий Захарович

Мать: Супенко Екатерина Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Бракосочетание
13.06.1918

Жена: Супнко Ольга Карловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение ребёнка
17.02.1919

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Супнко Ольга Карловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
Неизвестно
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