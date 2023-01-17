Федорова (Федорова) Анастасия Нестеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Федоров Константин Анисимович
Отец ребёнка: Федоров Онисим Максимович
Рождение ребёнка
11.02.1889
Дочь: Янова Валентина Анисимовна
Отец ребёнка: Федоров Онисим Максимович
Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно