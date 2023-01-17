Федорова (Федорова) Анастасия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Федорова) Анастасия Нестеровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Федоров Константин Анисимович

Отец ребёнка: Федоров Онисим Максимович

Рождение ребёнка
11.02.1889

Дочь: Янова Валентина Анисимовна

Отец ребёнка: Федоров Онисим Максимович

Большой Барандат, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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