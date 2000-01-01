Бухарова Феоктиста Михайловна
Место рожденияАремзянское
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Аремзянское
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Бухаров Сергей Павлович
Белая
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Бухаров Сергей Павлович
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно