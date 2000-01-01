Бухарова Феоктиста Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухарова Феоктиста Михайловна

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Место рождения

Аремзянское

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Аремзянское
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Бухаров Сергей Павлович

Белая
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бухаров Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Бухаров Сергей Павлович

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухаров Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно
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