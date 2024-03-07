Асанова Анисья Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанова Анисья Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 20
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Василий Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 20
Рождение ребёнка
1854

Сын: Асанов Семен Васильев

Отец ребёнка: Асанов Василий Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 20
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Асанова Агафья Васильева

Отец ребёнка: Асанов Василий Иванов

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 1 Д. 1953 Стр. 20
Смерть
Неизвестно

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