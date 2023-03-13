Данила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Рябовъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Назаръ

Мать ребёнка: Маланья Иванова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Маланья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Маланья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Маланья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионъ

Мать ребёнка: Маланья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маланья Иванова

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