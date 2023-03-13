Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Рябовъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Назаръ
Мать ребёнка: Маланья Иванова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Маланья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Маланья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Маланья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионъ
Мать ребёнка: Маланья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маланья Иванова