(Романько) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Романько) Ирина Ивановна

(Романько) Ирина Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

04.05.1889

Дата смерти

07.05.1889

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1889

Отец: Романько Иван Кузьмич

Мать: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
07.05.1889
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close