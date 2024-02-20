(Романько) Ирина Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения04.05.1889
Дата смерти07.05.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.05.1889
Отец: Романько Иван Кузьмич
Мать: ?
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
07.05.1889
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка