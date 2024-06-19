Бодров Андрей Валерьевич 26.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодров Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1954

Отец: Бодров Валерий Михайлович

Мать: Бодрова (Аносова) Галина Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.05.1978

Дочь: Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
02.07.1982

Сын: Бодров Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Нина Афанасьевна

Смерть
Неизвестно

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