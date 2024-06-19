Бодров Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.05.1978
Дочь: Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
02.07.1982
Мать ребёнка: Нина Афанасьевна
Смерть
Неизвестно