Кощеева Парасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Парасковья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1915

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Исаин

Рождение ребёнка
14.10.1918

Сын: Кощеев Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Исаин

Рождение ребёнка
11.03.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Исаин

Рождение ребёнка
27.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Исаин

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Михаил Исаин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Михаил Исаин

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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