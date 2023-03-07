Кощеева Парасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1915
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Исаин
Рождение ребёнка
14.10.1918
Отец ребёнка: Кощеев Михаил Исаин
Рождение ребёнка
11.03.1921
Рождение ребёнка
27.06.1924
Рождение ребёнка
1928
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Михаил Исаин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно