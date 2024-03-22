Тихон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихон Яковлевич

Тихон Яковлевич

Место рождения

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Яков Афанасьевич

Мать: не указана

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Марья Даниловна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1827 ст.

Дочь: Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Марья Даниловна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Александра Тихоновна

Мать ребёнка: Марья Даниловна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Прасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Марья Даниловна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Семен Тихонович

Мать ребёнка: Марья Даниловна

Саурово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Даниловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close