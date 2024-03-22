Тихон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Марья Даниловна
Рождение ребёнка
21.03.1827 ст.
Дочь: Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Марья Даниловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Александра Тихоновна
Мать ребёнка: Марья Даниловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Прасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Марья Даниловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Семен Тихонович
Мать ребёнка: Марья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Даниловна
Смерть
Неизвестно