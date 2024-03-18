Заровняева Настасья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти03.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Заровняев Кузьма Ефимович
Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Заровняев Кирилл Ефимович
Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.02.1863