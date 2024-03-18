Заровняева Настасья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева Настасья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

03.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Заровняев Павел Ефимович

Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Заровняев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: Заровняев Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Заровняев Кирилл Ефимович

Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Заровняев Ефим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Ефим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.02.1863
Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
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