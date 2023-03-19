Елецкий Сергей Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлецкий Сергей Неизвестно

Елецкий Сергей Неизвестно

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елецкая Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Елецкая Инна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елецкий Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Елецкая Инна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елецкая Инна Николаевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close