Суботинъ Евдокимъ Никитинъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смерти1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Суботинъ Никита
Мать ребёнка: не указана
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1703
Сын: Суботинъ Захаръ
Мать ребёнка: не указана
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1708
Сын: Суботинъ Сергей
Мать ребёнка: не указана
Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1749
Асанова Липовка