Суботинъ Евдокимъ Никитинъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботинъ Евдокимъ Никитинъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Суботинъ Никита

Мать ребёнка: не указана

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1703

Сын: Суботинъ Захаръ

Мать ребёнка: не указана

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1708

Сын: Суботинъ Сергей

Мать ребёнка: не указана

Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1749
Асанова Липовка
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