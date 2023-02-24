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Гинко Николай Васильевич
Гинко Николай Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гинко Василий Антонович
1858 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Гинко Василий Антонович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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