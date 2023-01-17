Вшивцева (Колпащикова) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Колпащиков Григорий Евфимович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1906 ст.
Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.
Дочь: Вшивцева Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно