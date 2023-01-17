Вшивцева (Колпащикова) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Колпащикова) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Колпащиков Григорий Евфимович

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1906 ст.

Муж: Вшивцев Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
07.02.1911 ст.

Дочь: Вшивцева Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Закусерская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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