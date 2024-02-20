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Кассай Василий Валентинович

Место рождения

УССР Донецкая обл.,Никольский р-н с.Малоянисоль

Дата рождения

1951

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Жена

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Кассай Валентин Васильевич

Мать: Кассай Мария

УССР Донецкая обл.,Никольский р-н с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кассай Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кассай Валентина Семеновна

Смерть
2004
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