Кассай Василий Валентинович
Место рожденияУССР Донецкая обл.,Никольский р-н с.Малоянисоль
Дата рождения1951
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Кассай Валентин Васильевич
Мать: Кассай Мария
УССР Донецкая обл.,Никольский р-н с.Малоянисоль
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кассай Валентина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004