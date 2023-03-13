Кабакова Василиса Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабакова Василиса Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Щепкина Афимья

Отец ребёнка: Кабаковъ Антонъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Игнатова Настасья

Отец ребёнка: Кабаковъ Антонъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Антропова Фекла

Отец ребёнка: Кабаковъ Антонъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаковъ Антонъ

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