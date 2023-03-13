Кабакова Василиса Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Щепкина Афимья
Отец ребёнка: Кабаковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Игнатова Настасья
Отец ребёнка: Кабаковъ Антонъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Антропова Фекла
Отец ребёнка: Кабаковъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабаковъ Антонъ