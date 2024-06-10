Климова Арина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Егор Федоров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Климова (Климова) Анна Егорова
Отец ребёнка: Климов Егор Федоров
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Климова (Климова) Ефимья Егорова
Отец ребёнка: Климов Егор Федоров
Смерть
Неизвестно