Климова Арина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Арина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Егор Федоров

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Климова (Климова) Анна Егорова

Отец ребёнка: Климов Егор Федоров

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Климова (Климова) Ефимья Егорова

Отец ребёнка: Климов Егор Федоров

Заозерная, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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