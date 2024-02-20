(Шерварли) Мария Григорьевна
Место рожденияУССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Дата рождения20.12.1927
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1927
Отец: Шерварли Григорий Антонович
Мать: Анна Васильевна
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Образование
С 01.09.1936 по 24.06.1946
середня школа с. Нова Каракуба
Образование
С 01.09.1952 по 17.07.1957
Донецький університет
Работа или профессия
С 01.09.1957 по 10.06.1965
вечірня школа робітничої молоді
Работа или профессия
С 01.09.1965 по 08.05.1976
вечірня школа на зоні для особливо небезпечних злочинців
вчителька російської мови та літератури
Работа или профессия
С 01.09.1976 по 11.11.1990
вечірня школа робітничої молоді
вчителька російської мови та літератури
Работа или профессия
С 17.12.1990 по 10.09.1998
м. Макіївка
пенсіонер за вислугою років
Работа или профессия
С 17.12.1990
м. Макіївка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1998
м.Макіївка, Донецька обл.
Похороны
Неизвестно
м.Макіївка, Донецька обл.