Коврова (Лукичева) Евпраксия Андреевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коврова (Лукичева) Евпраксия Андреевна

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1874 ст.

Муж: Ковров (Сюнин) Иван Васильевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1875

Сын: Ковров Иван Иванович

Отец ребёнка: Ковров (Сюнин) Иван Васильевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.

Сын: Ковров Николай Иванович

Отец ребёнка: Ковров (Сюнин) Иван Васильевич

Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Кромовесово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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