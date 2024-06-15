Коврова (Лукичева) Евпраксия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1874 ст.
Оба первым браком.
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ковров Иван Иванович
Отец ребёнка: Ковров (Сюнин) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
?.05.1878 ст.
Отец ребёнка: Ковров (Сюнин) Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно