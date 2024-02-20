Кириленко / Кириченко Вакула Дионисимович
Место рожденияРоссия Киевская губ.,Всильковский уезд Гребенская воость д.Соливанки
Дата рождения06.02.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.02.1848
Росси Киевская губ.,Васильковский уезд д.Саливонки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1848 лист № 778,зап.№ 12. | Восприемники: Крестьяне д.Саливонки ; Михаил Авраамович Кравченко и Ивана Рябухи жена - Евдокия Федоровна
Рождение
06.02.1849
Россия Киевская губ.,Всильковский уезд Гребенская воость д.Соливанки
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1849г. лист № 778,зап.№ 12
Смерть
Неизвестно